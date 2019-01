Krijgt Trump zo zijn financiering? Verlenging van ‘Dreamers’-programma in ruil voor zijn muur

Om een einde te maken aan de langste shutdown uit de geschiedenis van de VS, zou president Donald Trump bereid zijn om het Dreamers-programma te verlengen in ruil voor extra middelen voor zijn grensmuur. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media zaterdag, in afwachting van een “belangrijke” mededeling van de president.

De Amerikaanse president Donald Trump had vrijdagavond op Twitter meegedeeld dat hij “groot nieuws” heeft over de humanitaire crisis aan de Mexicaans-Amerikaanse grens en de shutdown. Hij kondigde aan dat hij het nieuws om 15.00 uur lokale tijd (21.00 uur in België) zou bekendmaken. Intussen maakte hij wel bekend dat die mededeling een uur later zal plaatsvinden dan aanvankelijk aangekondigd (dus om 22.00 uur Belgische tijd).

Bronnen binnen de Republikeinse partij melden aan The Washington Post en CNN dat Trump bereid zou zijn tot verlenging van DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), beter bekend als het Dreamers-programma. Dankzij dat programma worden honderdduizenden “dreamers”, vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten, beschermd tegen uitwijzing.

Op die manier lijkt Trump een toegeving te willen doen ten opzichte van een oude Democratische eis. Al benadrukt The Washington Post ook dat de president met dat gebaar meteen ook de druk op de Democraten opvoert.

1 miljard dollar voor “grenzen”, maar geen muur

The New York Times schrijft dan weer dat de Democraten bereid zouden zijn om iets meer dan 1 miljard dollar extra te voorzien voor “grensgerelateerde uitgaven”. Zowat de helft van het geld (524 miljoen dollar) zou voorzien zijn voor bijkomende infrastructuur voor havens die aan de grens liggen. De rest (563 miljoen dollar) is voor 75 bijkomende immigratierechters, die asielaanvragen moeten beoordelen. Er is in dat voorstel dus geen sprake voor geld voor een grensmuur.

Trumps verkiezingsbelofte om een muur te bouwen aan de grens met Mexico, heeft geleid tot een gedeeltelijke sluiting van de federale overheid. De Democraten weigeren geld voor de bouw van een muur uit te trekken in de begroting. Trump weigert een wet te ondertekenen waarin de 5,7 miljard dollar voor de bouw van een muur niet opgenomen is.

De shutdown duurt al vier weken en is daarmee de langste uit de geschiedenis van de VS. Zowat 800.000 ambtenaren worden erdoor getroffen.