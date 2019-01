Recordaankoop Sala moet Cardiff City naar behoud in Premier League loodsen

Sala voetbalde sinds 2015 voor Nantes, waar hij dit seizoen goed was voor in totaal dertien treffers. Cardiff maakte de transferprijs niet bekend, maar liet weten dat het om een recordaankoop ging. Volgens Britse media is er zeventien tot twintig miljoen euro mee gemoeid.

In de Premier League staat Cardiff pas achttiende, met negentien punten. Alleen Fulham (14 ptn) en Huddersfield (11 ptn) doen minder goed. De ploeg uit Wales verloor zaterdag nog met 3-0 bij Newcastle.

There is a new Sala in town @premierleague Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB