Collectieve offday bij Chelsea: Eden Hazard en co gaan onderuit tegen Arsenal

Chelsea en Eden Hazard hebben zaterdagavond de topaffiche op het veld van Arsenal verloren. De Gunners trokken in de Londense derby op speeldag 23 met 2-0 aan het langste eind.

De thuisploeg kwam na 14 minuten op 1-0 in het Emirates Stadium. Alexandre Lacazette rondde voorbereidend werk af van Hector Bellerin, die later zou uitvallen met een knieblessure. Zes minuten voor de pauze verdubbelde Laurent Koscielny de voorsprong. In een spektakelarme tweede helft hield Arsenal vlot stand. Hazard speelde de volledige wedstrijd voor de Blues.

Chelsea blijft door het verlies vierde met 47 punten, dertien minder dan leider Liverpool. De Reds hadden eerder op de dag flink wat moeite met Crystal Palace maar pakten wel drie punten (4-3).

Arsenal totaliseert net als Manchester United, dat zaterdag met 2-1 van Brighton won, 44 punten.