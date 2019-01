Federers accreditatie, Serena versus umpire en huilen op de parking: de opvallendste momenten van 5 dagen Australian Open

De Australian Open is intussen al een kleine week bezig en dus komt ook de eindstrijd steeds dichterbij. Maar tussen al het tennisgeweld door vallen er ook heel wat nieuwtjes te rapen in Australië. Wist u bijvoorbeeld dat er een nieuw tenniskoppel ontstaan is? Dat Serena Williams opnieuw kritiek uitte tegenover een umpire? En dat ook Roger Federer niet zomaar overal kan binnenwandelen? Wij penden de meest opvallende momenten van de eerste vijf dagen Australian Open voor u neer.

1. Roger Federer is ook maar een normaal mens

U kent Roger Federer wel: de tennislegende uit Zwitserland die maar liefst 20 Grandslam-titels op zijn naam heeft staan, waaronder de vorige twee edities van de Australian Open. Wie kent hem niet? Een van de bewakers in de wandelgangen van Melbourne Park, zo blijkt. De FedExpress had weliswaar zijn accreditatie niet bij zich, maar toch weigerde de bewaker om Federer toegang te verlenen tot de gang waar hij naartoe wilde. Pas toen coach Ivan Ljubicic de Zwitser te hulp schoot, kon Federer zijn weg vervolgen. Of hoe ook een levende legende zoals hij maar een gewone sterveling is.

2. Serena Williams versus de umpire, deel hoeveel?

Serena Williams was enkele maanden geleden wereldnieuws na de finale van de US Open. Niet door een schitterende prestatie op de court, wel door de manier waarop ze tekeerging tegen umpire Carlos Ramos en hem beschuldigde van “diefstal”. Het incident nam vrijwel alle aandacht weg van de jonge Naomi Osaka, die net haar eerste Grandslam had gewonnen, en deed flink wat stof opwaaien. Wat zou Serena dan doen in het eerstvolgende Grandslamtoernooi na de US Open? Toch niet wéér kritiek uiten op een umpire, zoals wel vaker in haar carrière gebeurd is?

Toch wel. Williams hield haar opmerkingen deze keer gelukkig wél beschaafd. In de derde ronde, na de gewonnen wedstrijd tegen de 18-jarige Dayana Yastremska. De piepjonge Oekraïense had tijdens de wedstrijd een waarschuwing gekregen voor tijdrekken, wat zij én Williams onterecht vonden. Volgens Yastremska zou Williams achter de coulissen gezegd hebben dat dat niet fair was en “dat de umpire zich als een schoolmeester gedroeg en na elk punt veel te snel de scores omriep.”

Ze kon het dus toch niet laten, de legendarische Serena. Maar in dezelfde wedstrijd toonde ze zich ook van haar fraaiste kant door de jonge Yastremska na afloop te troosten. Williams won de wedstrijd in iets meer dan een uur met 6-2 en 6-1, waarna haar Oekraïense opponente met de tranen in de ogen Williams kwam feliciteren. Williams had heel wat vriendelijke en troostende woorden over voor haar collega: een mooi gebaar.

'Don't cry. You did really well': Serena Williams comforts tearful teen opponent after 6-2 6-1 #AusOpen third round win pic.twitter.com/4d7gaR88lu — Indy Sport (@IndySport) January 19, 2019

3. Djokovic moppert over lichten

Novak Djokovic nam het in de derde ronde op tegen het 19-jarige supertalent Denis Shapovalov. Dat ging achteraf bekeken vrij makkelijk, maar in de derde set was er even opschudding toen de Serviër klaagde over… de kunstverlichting op de court. Die was naar zijn zin veel te vroeg aangezet, en op dat moment was er volgens ’s werelds nummer één zeker nog vier uur daglicht. De umpire wilde Djokovic’ verzoek om de lichten te doven echter niet inwilligen. Waarna de Serviër maar wat boos in zichzelf mopperde en de derde set zomaar weggaf aan zijn Canadese opponent. In set vier stelde Djokovic echter orde op zaken.

4. Het verdriet van Martic

Petra Martic speelde in de derde ronde fantastisch tegen Sloane Stephens, winnares van de US Open in 2017 en nummer vijf van de wereld. Maar de Kroatische liet twee uitstekende mogelijkheden tot setwinst onbenut en verloor uiteindelijk met 7-6, 7-6 van Stephens. Bijzonder pijnlijk voor Martic, die haar emoties de vrije loop liet in de parking onder de Rod Laver Arena - de eerste plek die ze meteen na de wedstrijd kon vinden. De Kroatische huilde oncontroleerbaar in haar handdoek. Een hartverscheurend beeld dat door een televisiecamera werd gefilmd, de wereld rondging en de televisiezenders op flink wat kritiek kwam te staan.

5. Een nieuwe tennisliefde

Het is momenteel snikheet in Australië, maar dat weerhoudt ook Cupido niet om Down Under toe te slaan. In het tenniscircuit is immers een nieuw koppel gevormd: de Fransman Gaël Monfils (32) en de Oekraïense Elina Svitolina (24) zijn aan het daten. Dat kwam aan het licht nadat Monfils tijdens één van Svitolina’s wedstrijden plots in haar box opdook, waarna de 24-jarige stamelend toegaf wat er aan de hand was tussen de twee. Svitolina lijkt er alvast vleugels door te krijgen, want ze stootte vlot door naar de vierde ronde. In het mannentoernooi is Monfils wel al uitgeschakeld.