Kijkcijfers Formule 1 stijgen wereldwijd met tien procent, enorme groei op sociale media

De Formule 1 heeft er het voorbije jaar opnieuw heel wat fans bijgekregen, zo blijkt uit cijfers die de Formule 1 zelf heeft bekendgemaakt.

Op het vlak van unieke kijkers is de sport opnieuw met zo'n tien procent gegroeid en dit tot iets meer dan 490 miljoen kijkers. In de belangrijkste twintig landen, waaronder ook België valt, is de groei zelfs ruim veertien procent.

Opvallend is vooral de groei van China, waar het bereik verdrievoudigde en dat is vooral te danken aan de terugkeer naar CCTV, waarop de Formule 1 zonder extra betalend abonnement te zien is.

Naast een enorme groei in China viel er ook een enorme groei in kijkers te noteren in India t (+87%), Frankrijk (+51%), Rusland (+27%) en de Verenigde Staten (20%). Op het vlak van tv-kijkcijfers is Brazilië met meer dan 115 miljoen kijkers nog steeds de grootste markt voor de Formule 1, gevolgd door China (68 miljoen) en de Verenigde Staten (34,2 miljoen).

De best bekeken F1-race in 2018 was de GP van Monaco. Maar liefst 110 miljoen kijkers schakelden op 27 mei hun tv aan om naar de race doorheen het Prinsdom te kijken.

Eveneens een opvallende tendens is de toename van volgers op de sociale media. De Formule 1 negeerde onder voormalig F1-baas Bernie Ecclestone lange tijd de sociale media. Liberty Media heeft als nieuwe eigenaar van de sport de Formule 1 nadrukkelijker aanwezig laten zijn op de sociale media en dat merken we ook aan de cijfers die het bereik meten.

Het totaal aantal volgers op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube bereikte 18,5 miljoen, wat vergeleken met 2017 een stijging is van maar liefst 53,7 procent. De Formule 1 is daarmee één van de snelst groeiende sporten op de sociale media.

