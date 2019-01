De Wever over heisa humanitaire visa: “De wellust druipt ervan af bij andere partijen: N-VA moet eraan”

Bart De Wever blijft Theo Francken steunen, ook nu de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het oog van de storm staat door vermeende fraude met humanitaire visa. De N-VA-voorzitter is dan ook verontwaardigd door de brede kritiek op Francken. “Sinds Marrakech is het duidelijk: N-VA moet eraan”, aldus De Wever aan VTM Nieuws.

“Het is zeer uitdrukkelijk het doel van andere partijen om ons uit ons evenwicht te brengen, om Theo Francken electoraal een kopje kleiner te maken. De wellust druipt er gewoon af, het druipt er gewoon af”, is De Wever hard. “In vind dat nogal onkies, aangezien het hier gaat over een grote humanitaire reddingsoperatie van christenen uit de klauwen van IS. Dan zou men wat voorzichtiger mogen zijn in hun bewoordingen, maar goed. Ik maak mij daarover niet zoveel illusies, sinds Marrakech is het duidelijk dat N-VA eraan moet.”