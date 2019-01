Vijftigtal mensen nemen afscheid van doodgereden ‘geel hesje’ in Luik

In Luik is zaterdag afscheid genomen van Roger Borlez, de man die vorige week vrijdag bij een betoging van ‘gele hesjes’ op de autoweg E25 in Visé door een vrachtwagen aangereden werd en om het leven kwam. Hij was 49 jaar oud.

In het funerarium van Luik was zaterdagochtend een vijftigtal mensen aanwezig om de laatste eer te betuigen. Ze droegen op vraag van de familie gele armbanden in plaats van gele hesjes. Na de crematie gingen ze naar het kerkhof van Liers, deelgemeente van Herstal, voor de asverstrooiing.