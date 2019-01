Stervende oudjes en meer stemgerechtigde jongeren: vanaf vandaag zijn meer Britten tegen dan voor Brexit

Vandaag is ‘Crossover Day’ in Groot-Brittannië: volgens het peilingbureau YouGov zijn er voortaan meer voorstanders van een verlengd Brits verblijf in de Europese Unie dan tegenstanders, zonder dat er ook maar iemand van mening veranderd is. De verklaring is dat intussen zoveel oudere mensen, die overwegend voor de Brexit stemden, overleden zijn, en dat in de plaats voldoende jonge mensen stemgerechtigd geworden zijn.