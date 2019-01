Wolf Naya of August tot op straat gejaagd tijdens drukjacht: “Wij hebben er echt wel genoeg van”

Leopoldsburg - Tijdens een drukjacht op everzwijnen in Leopoldsburg hebben jagers een van de beschermde wolven, Naya of August, tot op straat gejaagd. De wolf kwam daardoor tussen het verkeer terecht, maar bleef ongedeerd. Jan Loos van natuurvereniging Welkom Wolf is woest. “Als er bij zulke absurde drukjachten een ongeluk zou gebeuren, gaan wij niet aarzelen om de Vlaamse overheid en het Agentschap voor Natuur en Bos voor de rechter te dagen”, klink het. “Wij hebben er echt wel genoeg van.”

Het gebeurde tijdens een van de recentste drukjachten op het militair domein in Leopoldsburg. “Een getuige zag hoe de wolf uit zijn dekking werd gedreven, tot op een zijstraat van de Noord-Zuidverbinding in Helchteren”, klinkt het bij Loos . De wolf kwam daardoor even tussen het verkeer terecht, maar kon zonder ongelukken een veiligere plek zoeken. Voorlopig is niet duidelijk om welke wolf het precies ging.