Red Lions laten meteen punten liggen in gloednieuwe Pro League na dolle slotfase tegen Spanje

De Red Lions hebben hun eerste wedstrijd sinds ze vorige maand wereldkampioen werden niet kunnen winnen. In hun eerste wedstrijd van de Pro League, een nieuwe hockeycompetitie, verloren de Lions van Spanje. Het zag er nochtans lang goed uit, maar in de laatste minuten gaven de Belgen een dubbele voorsprong weg: het werd 2-2 na de reguliere speeltijd, de shoot-out werd door Spanje met 2-0 gewonnen.

De Lions begonnen aftastend aan de wedstrijd. De Spanjaarden konden doelman Vanasch zo een paar keer op de proef stellen. In het tweede kwart werden de Lions echter wakker. Tom Boon kreeg een unieke mogelijkheid om onze landgenoten op voorsprong te brengen, maar hij kon van dichtbij de 0-1 niet binnenschieten. 0-0 was de ruststand.

In het begin van het derde kwart konden de Spanjaarden de score openen, maar de Lions ontsnapten: uit de herhaling bleek dat doelpuntenmaker Xavi Lleonart de bal over de achterlijn had gespeeld. Een gelukje voor de Lions, die meteen daarna wél scoorden via Maxime Plennevaux. In het vierde kwart werd het via Hendrickx 0-2. De buit leek binnen voor de Lions, maar in drie dolle slotminuten kwamen de Spanjaarden nog langszij: met nog tien seconden op de klok werd de 2-2 op het bord gezet.

Door de gelijke stand moest een shoot-out beslissing brengen. Het maximale aantal van drie punten konden de Lions en de Spanjaarden alvast niet meer behalen: de winnaar van een shoot-out krijgt twee punten, de verliezer één. De Lions kwamen in die shoot-out al snel 0-2 achter. Vanasch kon nadien twee keer de Spanjaarden afstoppen, maar scoren deden de overige Lions niet: het bleef 0-2, waardoor de Lions slechts één punt meenemen na hun eerste wedstrijd in de Pro League.