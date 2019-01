Nieuwe problemen bij zoektocht naar Spaans kleutertje in diepe schacht: nieuwe rotsblokken en regen op komst

De zoektocht naar het Spaanse jongetje dat nu al zes dagen vastzit in een honderd en tien meter diepe schacht in de buurt van Malaga, verloopt langzamer dan gepland. Door complicaties zijn de reddingsdiensten zaterdagvoormiddag nog niet kunnen beginnen met het boren van de bergingstunnel. De hoop om de 2-jarige Julen nog levend terug te vinden slinkt intussen dag na dag.

Julen (2) was zondag samen met zijn familie op uitstap in het dorpje Totalan, toen hij in een 110 meter diepe schacht viel. Die schacht was illegaal aangelegd door de eigenaar van een privéterrein om aan ondergronds water te kunnen. De man die de graafwerken liet uitvoeren, blijft beweren dat de put wel degelijk afgedekt was met een grote steen, zoals de Spaanse wet voorschrijft. Mogelijk hebben spelende kinderen de steen verwijderd, of lag de steen niet goed genoeg op de put.

De kleuter gaf zondag, net nadat hij in de put was gevallen, een laatste teken van leven: vader José had zijn zoontje toen naar eigen zeggen nog horen huilen. Desondanks heerste er twijfel of de jongen wel echt in het amper 25 centimeter brede gat was gevallen. Nadat een neergelaten camera op 75 meter diepte echter een zakje snoepgoed terugvond dat de jongen bij zich had, en vervolgens ook nog een haar werd gevonden dat na DNA-onderzoek van Julen bleek te zijn, is er geen twijfel meer.

De zoektocht naar de jongen schakelde vervolgens een versnelling hoger: de kans dat Julen gewond raakte bij zijn val is groot, hij heeft sowieso geen eten en drinken, het is ’s nachts erg koud, en het is lang niet duidelijk of de peuter wel voldoende lucht heeft. Reddingswerkers hopen daarom dat Julen in een luchtbel zit op de bodem van de put.

Nieuwe problemen

De voorbije dagen werd daarom gestart met het graven van twee tunnels: een horizontale vanaf een helling, en een verticale tunnel die parallel loopt met de schacht waar Julen in zit. Een woordvoerder van de hulpverleners, ingenieur Angel Garcia Vidal, zei vrijdagavond dat het doel is om de peuter “voor maandag” te vinden. Dat loopt echter niet van een leien dakje, onder andere door harde grondlagen en omdat er voor elke andere grondlaag vaak andere machines moeten worden ingezet. Bovendien is er telkens een risico op aardverschuivingen.

Aanvankelijk werd gedacht dat één verticale tunnel voldoende zou zijn, maar daar kwamen de ingenieurs intussen op terug. De tweede zou de kans op redding vergroten. Maar voor die tweede tunnel gebouwd kan worden, moet de grond egaal gemaakt worden om de machinerie toe te laten veilig te werken.

De hele nacht van vrijdag op zaterdag werd daarom gewerkt aan de bouw van een platform waarop een grote boormachine van 75 ton stabiel moet kunnen staan. Verschillende graafmachines waren vannacht bezig aan die werken, maar bij het effenen van de grond stootten de arbeiders op nieuwe rotsblokken, wat voor verdere vertraging zorgt.

Bergingstunnel

Als het platform af is en de machine gemonteerd is, moet ze een bergingstunnel boren die loodrecht op de schacht moet staan. In eerste instantie is het plan om op 80 meter diepte te boren. Daarna moeten ervaren mijnwerkers een verbinding met de schacht aanleggen, om met een robotcamera dieper naar Julen te zoeken. Er wordt ook een bodemradar uit Zweden ingezet.

De reddingsdiensten maken zich daarnaast ook zorgen over de regen die aangekondigd is. Zaterdagvoormiddag vielen al de eerste druppels in Totalan, goed vijftien kilometer ten noordoosten van Malaga.

Video: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE