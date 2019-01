Nederlandse politie helpt Limburgse collega’s om inbreker te klissen

Maasmechelen - De politie van het Nederlands-Limburgse Echt heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de Belgische politie geholpen een inbreker te klissen. De Belgische autoriteiten hebben om zijn uitlevering gevraagd. Dat maakte de politie van Echt zaterdag bekend.

In Eisden (een deelgemeente van Maasmechelen) waren drie mensen betrapt bij een woninginbraak. Een van de verdachten kon in een voertuig op de vlucht slaan. Hij reed daarbij in op de Belgische politieagenten, die een schot losten. Vervolgens ontstond er een achtervolging richting Nederland. Onderweg gooide de inzittende meermaals goederen uit het voertuig.

De collega’s van de politie in Echt vatten post aan een oprit van de A2, waar ze het vluchtende voertuig zagen naderen met in zijn kielzog de Belgische agenten. Op de A2, kort voorbij de afrit Grathem, kwam het voertuig tot stilstand en werd de verdachte in de boeien geslagen. Zijn wagen is in beslag genomen.