2018 was “vruchtbaar” jaar: 6,25 miljoen aan ontdoken verkeersbelasting en boetes

De Vlaamse Belastingdienst controleerde vorig jaar bijna één miljoen personenwagens. In ruim 9.700 gevallen werd een overtreding vastgesteld. Dat leverde ruim 6,25 miljoen achterstallige verkeersbelastingen en boetes op, zo meldt Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters.

Via automatische nummerplaatherkenning worden wanbetalers uit het verkeer gehaald. Zeven op de tien controles voert de Vlaamse Belastingdienst alleen uit. Bij drie controles op de tien wordt samengewerkt met andere diensten. Bestuurders die bij een controle betrapt worden op niet-betaalde verkeersbelasting of achterstallige verkeersboetes, moeten die onmiddellijk betalen. Als zij dat niet doen, wordt hun auto getakeld of krijgt het voertuig een wielklem. Ook de boorddocumenten worden in beslag genomen.

In 2017 werd voor 6,6 miljoen euro aan achterstallige verkeersbelastingen en boetes geïnd. Dat recordbedrag werd niet verbroken.