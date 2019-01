Golden State viert terugkeer DeMarcus Cousins met zege tegen Clippers

Golden State Warriors heeft vrijdag de terugkeer van DeMarcus Cousins gevierd met een klinkende 94-112 zege op bezoek bij LA Clippers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

De 28-jarige Cousins was bijna een jaar buiten strijd met een scheur in de achillespees. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 23 januari 2018. Tegen de Clippers was hij meteen goed voor een dunk in de beginfase, finaal speelde hij vijftien minuten en liet hij veertien punten, zes rebounds en drie assists noteren. Ondanks zijn fysieke achterstand heeft tweevoudig titelverdediger Golden State Warriors er halverwege het seizoen een belangrijk wapen bij in de jacht naar een nieuwe NBA-titel. Dankzij Stephen Curry (28 punten) en Kevin Durant (24) leverden ze in Los Angeles een zevende zege op rij af, goed voor een versteviging van hun leidersplaats in de Western Conference.