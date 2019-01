De Lijn moet illegale reclame van bus halen na klacht van burger

Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn moet illegale gokreclame verwijderen van zijn bussen na opmerkingen van een burger. Dat laat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag weten.

Na klacht van een burger gisteren heeft minister Geens de Kansspelcommissie opgedragen om contact op te nemen met De Lijn, om over het reclamebeleid van de vervoersmaatschappij samen te zitten. Een illegale gokreclame-campagne op bussen van De Lijn wordt alvast “met onmiddellijke ingang” verwijderd, dat bevestigde de vervoersmaatschappij intussen aan de Kansspelcommissie.

De Kansspelwet verbiedt reclame van websites die geen vergunning hebben van de Kansspelcommissie. Het gaat om initiatieven die mensen beter moeten beschermen tegen gokverslaving, die kansspelen kunnen veroorzaken.

Minister Geens benadrukt dat opmerkzame burgers via meldingen hun steentje kunnen bijdragen om gokverslaving in te perken. “Alerte meldingen kunnen de Kansspelcommissie alleen maar helpen om haar taak als controleorgaan nog beter uit te oefenen. Ik raad dan ook iedereen aan dit te doen”, klinkt het in een mededeling.