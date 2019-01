Speciaal aanklager Mueller betwist nieuwsbericht dat Trump advocaat opdracht gaf te liegen

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft, heel ongebruikelijk, gereageerd op een artikel van nieuwssite BuzzFeed dat vrijdag heel wat stof heeft doen opwaaien in Washington.

De nieuwssite schreef dat president Donald Trump zijn vroegere advocaat Michael Cohen de opdracht gaf te liegen in zijn getuigenis voor het Congres over de plannen om in Moskou een Trump Tower te bouwen. “De beschrijving van BuzzFeed van specifieke verklaringen aan de speciaal aanklager, en de karakterisering van documenten en getuigenissen verkregen door de aanklager zijn niet nauwkeurig”, liet Mueller weten aan BuzzFeed. Verdere toelichting gaf hij niet.

Er is al langer onduidelijkheid over de tijdlijn van Trumps plannen om ook in Moskou een toren te bouwen. Het project werd uiteindelijk nooit uitgevoerd. In oktober 2017 getuigde Cohen een eerste keer voor het Congres. Volgens de aanklagers loog Cohen toen, om de banden tussen Trump en de bouwplannen te minimaliseren. Daarnaast had de ex-advocaat de indruk gewekt dat het project al afgesprongen was voor de eerste voorverkiezing in februari 2016, terwijl dat niet klopte.

Volgens BuzzFeed hebben twee bronnen binnen de federale politie aan het team van Mueller verklaard dat Trump Cohen persoonlijk had gevraagd om te liegen, om te laten uitschijnen dat er geen echte banden bestonden tussen Trump en de onderhandelingen met Moskou over het project. Nog volgens die twee bronnen zou Trump het idee gesteund hebben om Cohen, tijdens de verkiezingscampagne, naar Rusland te laten reizen voor gesprekken over het vastgoedproject. Cohen had ook de Russische president Vladimir Poetin moeten ontmoeten.

BuzzFeed-hoofdredacteur Ben Smith reageert dat de site vasthoudt aan zijn berichtgeving en Mueller vraagt “te verduidelijken wat hij betwist”.

Trump retweette de afgelopen uren verschillende tweets met kritiek op BuzzFeed, om daar zelf later aan toe te voegen dat het “een droeve dag voor de journalistiek is, maar een grote dag voor ons Land! “. Iets later volgde nog een “Fake News is echt de VIJAND VAN HET VOLK! “.

Kort na de publicatie van het BuzzFeed-artikel lieten verschillende Democraten al weten bereid te zijn, een onderzoek te openen.

Michael Cohen moet op 7 februari opnieuw voor het Congres getuigen. In december werd Cohen veroordeeld tot drie jaar cel. Hij werd beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Cohen had zijn medewerking aan het gerecht en Mueller aangeboden in ruil voor een strafvermindering. HIj moet ook een boete van ongeveer 2 miljoen dollar betalen.