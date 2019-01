Vrees op heksenjacht blijkt onterecht: minderjarigen krijgen zelden GAS-boete

De verlaging van de leeftijd waarop je een GAS-boete kunt krijgen heeft niet geleid tot de gevreesde “heksenjacht op minderjarigen”. Dat schrijft De Standaard.

Toen de leeftijd werd verlaagd van zestien naar veertien jaar vreesden onder andere het ACV, het ABVV en de Liga voor Mensenrechten voor zo’n heksenjacht. Onterecht, blijkt nu uit cijfers van de Vereniging voor Vlaamse Steden en ­Gemeenten (VVSG), en uit een bevraging van De Standaard bij elf Vlaamse centrumsteden.

In Antwerpen, waar de leeftijdsgrens al 5 jaar op 14 jaar ligt, kregen in 2017 bijna 263 jongeren een GAS-boete, zo’n 4 procent van de populatie. In Kortrijk ging in datzelfde jaar ongeveer 1 op de 60 GAS-boetes naar een minderjarige. In Roeselare was dat 0,08 procent, in ­Hasselt 2 procent. In verhouding tot de ­demografische samenstelling is dat telkens relatief weinig.

“Minderjarigen zijn inderdaad niet het doelpubliek van de GAS-boetes”, zegt ­Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Maar acht procent van de Vlaamse gemeenten geeft een GAS-boete aan jongeren vanaf veertien jaar.