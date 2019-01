Jan Jambon waarschuwt Walen: “Als de Franstaligen links kiezen, zal België onbestuurbaar worden”

“Als we dertig procent halen, zijn we in Vlaanderen incontournabel en is het ook moeilijk om federaal zonder ons te regeren”, kijkt kandidaat-premier Jan Jambon (N-VA) in De Tijd vooruit naar de verkiezingen in mei. En als dat tot onbestuurbaarheid leidt, is dat maar zo: “Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak.”

“Uit onbestuurbaarheid kunnen creatieve of gedurfde oplossingen komen. We zijn daar niet zo ver vanaf. In 2010 blokkeerde de regeringsvorming op het communautaire. Met een Franstalige ruk naar extreemlinks kan ik me zelfs voorstellen dat we na de verkiezingen geen akkoord meer kunnen sluiten over het sociaal-economische. Dan is confederalisme de logische uitweg”, reageert Jambon op een PS-offensief tegen het rechtse regeringsbeleid van de voorbije jaren.

Jambon komt dit weekend ook uitvoerig aan het woord in de Franstalige kranten. In La Libre Belgique en La Dernière Heure zegt hij dat “de nationalistische dimensie essentieel is” voor zijn partij. “We willen de Franstalige kiezers in Brussel overtuigen, maar we zullen nooit lijsten in Wallonië presenteren omdat de N-VA voorstander is van autonomie”, stelt hij. Als de Franstaligen de linkerzijde kiezen, zal België onbestuurbaar worden, aldus nog Jan Jambon.

Op de vraag hoe geloofwaardig de N-VA nog is na de afgelopen tumultueuze maanden en weken, antwoordt Jambon: “Geloofwaardigheid moet je altijd streng bewaken. ‘What you see is what you get’ is altijd onze grote sterkte geweest. Natuurlijk waren de socialisten niet onze favoriete partner in Antwerpen, maar de kiezer heeft de kaarten zo gelegd dat we wel samen moesten gaan. Zeker nadat Groen langs de zijlijn is gaan staan. Bart (De Wever, nvdr.) als Vlaams minister-president zal ook goed zijn voor Antwerpen. Er zijn levensbelangrijke Antwerpse dossiers die op het Vlaamse niveau moeten worden uitgevoerd. Denk aan Oosterweel. Daarom is het belangrijk dat we erbij zijn. Ik denk dat onze kiezer dat wel begrijpt.”