Steeds meer studenten starten hun eigen zaak op

Het aantal student-ondernemers stijgt jaar na jaar, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). In 2018 hielden maar liefst 6.931 studenten hun nieuwe onderneming boven de doopvont. Dat is een fikse stijging vergeleken met 2017, toen nog maar 5.008 studenten zich aan een eigen onderneming waagden, zo schrijft De Morgen zaterdag.

“Het student-ondernemerschap zit in de lift en surft duidelijk mee op de golven van het optimistische economische klimaat”, legt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO uit. “Een eigen bedrijfje starten is hip geworden, ook bij jongeren.”

De populariteit van ondernemerschap bij studenten stijgt bovendien in alle Belgische gewesten. Wel opvallend: het leeuwendeel van de Belgische student-ondernemers is nog steeds mannelijk. In 2018 startten 4.213 mannelijke studenten hun eigen onderneming op, terwijl maar 2.718 vrouwen voor diezelfde keuze gingen.