Taxichauffeurs in Barcelona staken en bezetten drukke verkeersader in centrum

Tientallen taxichauffeurs zijn vrijdag een staking van onbepaalde duur gestart in Barcelona. De chauffeurs protesteren tegen een wetsvoorstel over de activiteiten van concurrenten als Uber en Cabify.

De taxichauffeurs bezetten sinds vrijdagnamiddag de Gran Vía in Barcelona, zoals ze in juli ook al deden. In de zomer sloeg de protestactie over naar andere steden in Spanje.

Vrijdagavond zijn er al enkele incidenten geweest. Een taxi werd beschadigd en de chauffeur, die in shock was, moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. In een andere laan van het centrum plaatsten betogers containers in het midden van de weg. Drie personen werden opgepakt voor ordeverstoring en het veroorzaken van vernielingen.

De taxichauffeurs zijn niet te spreken over het wetsvoorstel dat vrijdag aan bod kwam bij de Catalaanse regering. Daarin staat een tijdslimiet van vijftien minuten voor het bestellen van een wagen met een VTC-licentie (autohuur met chauffeur). De taxichauffeurs daarentegen vinden dat zo’n rit via Uber of Cabify twaalf tot vierentwintig uur op voorhand besteld zou moeten worden. “Vijftien minuten, dat is niets. Dat is een belediging voor ons”, zegt Luis Berbel, voorzitter van de vakbond van taxichauffeurs van Catalonië.

Maandag is een staking aangekondigd van de taxichauffeurs in Madrid.