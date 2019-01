Voorbijganger probeert auto te bevrijden die vastzit tussen slagbomen, maar dan ziet hij trein op zich afkomen

In het Zwitserse Uster stond een vrouw woensdag tussen de slagbomen van een overweg vast met haar auto. Ze wist niet meer wat te doen. Een man die toevallig in de buurt was, nam snel het stuur over en probeerde de wagen van de sporen te krijgen. Maar daarbij verloor hij bijna zijn eigen leven… Hij probeerde nog met enkele manoeuvres de wagen tot op een veilige locatie te brengen, maar dat had geen zin. Een aanstormende trein kon niet meer op tijd remmen en veroorzaakte een zware botsing.

De gevolgen bleken gelukkig beter mee te vallen dan de heftige beelden doen vermoeden. De bestuurder raakte lichtgewond door het ongeval en kon zelfs op eigen krachten uit het voertuig stappen. Volgens de lokale politie was het in deze situatie beter geweest om door de slagbomen te rijden, al prijzen ze niettemin de dappere actie van de man, die wellicht zijn leven te danken heeft aan de airbags in de wagen.