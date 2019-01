Jasper Philipsen pakt eerste WorldTour-zege Down Under na deklassering van Caleb Ewan

Jasper Philipsen heeft vannacht zijn eerste World Tour-zege gepakt: onze landgenoot van UAE Team Emirates werd uitgeroepen tot winnaar na de deklassering van Caleb Ewan in de laatste massaspurt van de Santos Tour Down Under.

De 20-jarige Limburger uit Ham ging in Strathalbyn van de hel naar de hemel. Eerst was hij dodelijk ontgoocheld omdat hij van de nieuwe Australische topsprinter van Lotto-Soudal had verloren. “Ach ja, er waren wel die twee kopstoten van Caleb Ewan, maar dat was wel ergens te begrijpen. Hij zal gedacht hebben: ‘Wat komt die idioot van UAE hier doen!’ Als je zo dicht bij je eerste WorldTourzege zit, voelt dat vies aan dat je verliest, maar goed, ik kan niet klagen: zesde, vijfde en tweede. Het was hard tegen hard. Ik wou in Sagans wiel kruipen, waar Caleb al zat. Ik wou niet te veel miserie en heb me dan even laten afzakken om terug te keren.”

STAGE FINISH. Here's another look at the incident that saw @CalebEwan relegated. See the placings across the line in a dramatic end to the day's racing. Full results on the relegation at https://t.co/m544HYpVqZ ... #TourDownUnder pic.twitter.com/JUDiqe3Fqs — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 19, 2019

Philipsen was een kwartier na de finish nog niet uitgepraat toen ploegleider Neil Stephens kwam zeggen dat Ewan door de jury gediskwalificeerd was toen ze de helikopterbeelden wat van naderbij hadden bekeken. “Het voelt dubbel aan”, zei Philipsen. “Dat gevoel van écht winnen is er niet bij, maar winnen is winnen. De volgende opdracht is zelf de handen in de lucht gooien. Ik trek na de Santos Tour Down Under met een goed gevoel naar de Cadel Evans Great Ocean Road Race.”

Mario Aerts: “Zware beslissing”

Caleb Ewan begaf zich naar het protocolpodium, maar hoorde daar ook dat hij door zijn diskwalicatie ook de puntentrui niet had. Zwijgend verdween hij in het busje van Lotto-Soudal terwijl ploegleider Mario Aerts om uitleg zocht bij de UCI-wedstrijdjury. “Die kopstoten van Ewan zien er misschien wreed uit, maar hij kon zijn handen niet gebruiken en anderzijds doemden de nadar op. Caleb zat in het wiel van Sagan en niet Philipsen. Ik vind het een heel zware beslissing voor een vergrijp waarin toch beter vooraf beide partijen werden gehoord in de plaats van direct te beslissen nadat Philipsens ploegleider Stephens om uitleg vroeg.”

Foto: Photo News

Patrick Bevin (CCC) blijft met nog één etappe te gaan leider in het algemeen klassement van de Tour Down Under. De Nieuw-Zeelander kwam tijdens de rit wel hard ten val. Hij reed de etappe uit, maar Bevin werd meteen daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek. Of zijn verdere deelname in gevaar komt, is nog onduidelijk.