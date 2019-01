David Goffin kansloos uitgeschakeld op Australian Open door Rus

Onze landgenoot David Goffin (ATP 22) is op de Australian Open in Melbourne in de derde ronde uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev (ATP 19). Goffin verloor in 3 sets: 2-6, 6-7 (3/7) en 3-6. De wedstrijd duurde 2 uur en 3 minuten.

Het was voor het eerst dat Goffin (28) en Medvedev (22) het tegen elkaar opnamen. Medvedev was een van de revelaties van vorig seizoen. Hij won toen de toernooien van Sydney, Winston-Salem en Tokio. De Moskoviet bereikte vorig jaar de derde ronde van Wimbledon en de US Open. Deze keer haalt hij dus al zeker de achtste finales in Melbourne, waar hij het opneemt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Serviër Novak Djokovic (ATP 1) en Canadees Denis Shapovalov (ATP 27).