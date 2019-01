Heusden-ZolderMet de aanleg van een derde rijstrook op de E314 in Heusden-Zolder, start dit voorjaar een historische operatie. De E314 is de eerste snelweg in Limburg die permanent op drie rijstroken wordt gebracht. Als het aan het Agentschap Wegen en Verkeer ligt, is dat de voorbode van nog verdere verbredingswerken tot Genk. Of hoe de veelbesproken uitbreiding zich nu sluipend voltrekt.