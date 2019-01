HASSELTBij het begin van het jaar nodigt de koning steevast de prominenten uit de politieke en gerechtelijke wereld uit op het paleis. In het verleden werd de receptie van de ‘gestelde lichamen’ uitgesteld als een regering niet gevormd was of in lopende zaken. Nu heeft de bijeenkomst wel plaats, maar nieuw is dat de koning zijn genodigden erop wijst dat en hoe ze zich behoorlijk moeten kleden.