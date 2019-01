“Ze willen mij aanraken. In mijn oor kijken, mijn kleine teen voelen, zelfs mijn borsten betasten.” Dat heb je als je als grote blonde vrouw gaat wonen en volleyballen op het platteland in Japan. Maar Freya Aelbrecht (28) heeft geen spijt van haar nieuwe avontuur, want ze wou per se zo ver mogelijk weg van de heimat in Zutendaal. Op bezoek bij die grote blonde op de fiets in Kurobe, het gezondste provinciestadje in het oude Japan.