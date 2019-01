“0,8% opslag, hoe hebben ze dat berekend? Met sjoemelsoftware”

De komende weken zullen we weten hoeveel loonsverhoging we de komende twee jaar kunnen krijgen. Vakbonden en werkgevers zijn daarover aan het onderhandelen. Vorige week zeiden de Limburgse werkgevers dat wat hen betreft er geen opslag komt. Nu slaan vakbondsmensen Jean Vranken (ACV), Pierre Vrancken (ABVV) en Paul Geraets (ACLVB) terug. “In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en van economie die boomt? Haha. Wij willen in elk geval meer opslag dan de 1,1% van vorige keer”, zeggen ze in koor.