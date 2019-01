Nog steeds is er een ware heksenjacht aan de gang op volgers van de islamitische geleerde Fethullah Gülen, sinds de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016. Ze worden zelfs in Europa vervolgd, bespioneerd en ontvoerd. “Vrienden, familie, ze hebben ons verraden. Ze spelen informatie door aan de Turkse inlichtingendienst”, vertelt een koppel uit Genk.