Kickboksen of thaiboksen is niet langer een sport voor enkel stoere kerels. Steeds meer meisjes van 10 tot 20 jaar schrijven zich in. Dat voelen ze ook bij Justice & Samir Gym in Beringen. “In zes maanden tijd is het aantal meisjes met 50 procent gestegen”, zegt Danny Hamal. De club is daarom dringend op zoek naar een nieuwe locatie.