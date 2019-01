In de Stationsstraat in Genk is Miss Red Lips geopend, een zaakje met retroproducten die zo uit de tijd van Marilyn Monroe konden komen. Het gaat om het zevende Stadsfabriekje waarmee het handelscentrum versterkt wordt. Uitbaatster Hilde Reinert kwam op het idee dankzij haar eigen huwelijk in retrostijl.