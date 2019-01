“Tot twee keer per week agressie”

Treinconducteur dient klacht in tegen jongeren na incident

BERINGENDe treinconducteur die donderdagavond met een ambulance werd afgevoerd na een incident met twee jongeren op de trein Mol-Hasselt, heeft een klacht ingediend wegens verbale agressie. Hij is drie dagen arbeidsongeschikt. De NMBS neemt de feiten ernstig, maar tikt de conducteur wel op de vingers omdat hij de twee reizigers filmde tijdens het incident. De jongeren op hun beurt ontkennen dat ze in de fout gingen, hun ouders dienen een klacht in tegen de conducteur.