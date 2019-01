HASSELTBegin februari schitteren weer alle Limburgse baby’s die in 2018 geboren of geadopteerd zijn in onze Babyspecial. Dit weekend is de allerlaatste kans om nog een foto van uw kindje in te sturen. “Dat kan nog tot en met zondag 20 januari”, zegt Sofie Schildermans van Het Belang van Limburg.