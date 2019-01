HASSELTHet gaat hard voor Limburgse tieners in de modewereld. Freek Iven (17) uit Tongeren liep afgelopen week shows voor onder meer Prada, Raf Simons, Louis Vuitton en Dior. Luca Vanhoutvin (16) uit Heusden-Zolder debuteerde gisteren op de catwalk van de modeweek in Parijs voor Ann Demeulemeester. Ook Noor Chaltin (18) uit Maaseik loopt de ene na de andere grote show. Opvallend: de tieners werden alle drie gescout tijdens een concert of festival.