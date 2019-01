HASSELTU denkt bij sanseveria’s misschien aan de vensterbank van uw oma, maar dan vergist u zich. Kamerplanten zijn hip en steeds meer jongeren zijn er wild van. Dat is duidelijk te merken aan de talloze workshops ‘Hoe hou ik mijn plant levend?’, massale uitverkopen in Antwerpen en Brussel, talloze evenementen op Facebook en zelfs een heus Plantenasiel in Hasselt. “Onze workshops voor jongeren zijn in een mum van tijd volzet.”