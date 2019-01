Tussen de Hert- en Schalkhovenstraat in Hoeselt is een wei vol hoogstambomen gekapt. Eigenaar Manu Appeltans, kasteelheer van Schalkhoven, zegt dat de politie hem toelating gaf en dat hij geen vergunning nodig had. Maar er is wel degelijk een vergunning vereist. Agentschap Natuur en Bos maakte een proces-verbaal op. Volgens geograaf Jasper Goffin zijn in de buurt de voorbije acht jaar nog meer hoogstambomen gerooid.