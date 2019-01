Danny De Bie schreef in 1989 geschiedenis in Pontchâteau

Vóór hem deed niemand het. Na hem deed iedereen het. In hetzelfde Pontchâteau waar Van Aert en Aerts straks om de Wereldbeker strijden, schreef Danny De Bie dertig jaar geleden veldritgeschiedenis. 45 centimeter hoog lagen de balkjes. Sinds jaar en dag gingen alle renners er lopend over. Tot De Bie op het WK bewees dat het anders kon. Een revolutie in de cross. “Er was sprake van de reglementen te veranderen. Ik haalde er te veel voordeel uit.”