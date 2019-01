Drie jaar geleden verhuisde Rick de Leeuw van hartje Amsterdam naar Heks. Boeken en spullen als het servies reisden mee in dozen. In zijn hoofd surften ook hardnekkige verstekelingen in de vorm van zinnen mee, afkomstig uit een woelige periode. Zinnen die in de rust van Heks en een nieuwe levenssituatie nu hun weg hebben gevonden naar ‘Zonder Omweg’, het nieuwe solo-album van de Leeuw.