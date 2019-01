Cofidis mikt op terugkeer naar WorldTour in 2020

Brussel - Wielerploeg Cofidis wil in 2020 opnieuw deel uitmaken van de WorldTour-formaties. Dat meldde het Franse procontinentale team vrijdag op zijn ploegvoorstelling. Cofidis stelde voor 2019 negen nieuwe renners voor, onder wie Zico Waeytens, en presenteerde ook kersvers sportief directeur Thierry Marichal.

De 27-jarige Waeytens, die de overstap maakt van Veranda’s Willems-Crelan, tekende bij Cofidis een contract voor een seizoen. Door zijn nieuwe broodheer wordt hij omschreven als “een Flandrien, die het verschil kan maken in de klassiekers”. Cofidis ziet in Waeytens een meesterknecht, die kopmannen Christophe Laporte en Nacer Bouhanni in de slotfase van de koers kan lanceren. De West-Vlaming is de vierde Belg bij Cofidis na streekgenoot Bert Van Lerberghe, Dimitri Claeys en Kenneth Vanbilsen. Zij krijgen met Marichal een nieuwe sportief directeur. De 45-jarige Belg reed in 2005 en 2006 nog voor Cofidis.

De ploeg hoopt in 2019 beter te doen dan vorig jaar, toen Cofidis eindigde met 21 overwinningen, waarvan een etappe in de Ronde van Frankrijk. Daarvoor rekent het op zijn wispelturige sprinter Nacer Bouhanni, die voor sprintzeges in Parijs-Nice, Milaan-Sanremo en de Tour moet gaan. De Spanjaard Jesus Herrada wordt de klassementsman van de ploeg. Hij mikt eveneens op een goede uitslag in Parijs-Nice en de Ronde van Frankrijk. De 28-jarige Herrada rijdt ook de Vuelta en zal kopman zijn in de Ardennenklassiekers.

Christophe Laporte krijgt dan weer een leidersrol in de Vlaamse heuvel- en kasseiklassiekers. De Fransman mag ook in de sprint zijn kans gaan, maar moet zich in de Tour wel ten dienste stellen van Bouhanni.

Cofidis wil in 2020 opnieuw deel uitmaken van de WorldTour. “We hebben al heel veel renners in onze ploeg die op dat niveau thuishoren”, verantwoordt ploegmanager Cédric Vasseur die ambitie. Sinds 2010 behoorde de Franse formatie tot het procontinentale circuit, voordien reed Cofidis in de koningsklasse van de wielersport. Vasseur maakt zich sterk dat zijn ploeg een WorldTour-licentie zal krijgen.