Proximus League: KV Mechelen laat punten liggen tegen tien spelers van Roeselare

Mechelen - KV Mechelen heeft vrijdagavond de 22e speeldag in de Proximus League (1B) ingezet met een 2-2 gelijkspel tegen KSV Roeselare, dat meer dan een halfuur met een man minder voetbalde. Na acht wedstrijden in de tweede periode is Malinwa voorlopig alleen leider, maar uitdager Beerschot Wilrijk kan zaterdag een kloofje slaan.

KV Mechelen klom in het AFAS-stadion al vroeg op voorsprong. Onder het goedkeurende oog van 12.550 supporters legde Igor de Camargo (8.) het leer keurig weg: 1-0. Voor de Braziliaanse Belg is het al zijn dertiende treffer van het seizoen. De West-Vlaamse bezoekers bleven niet bij de pakken zitten. KV Mechelen kwam eerst nog goed weg door een misser van De Smet, maar Kjetil Borry (34.) schoot wel rak. Met een knap afstandsschot bracht de verdediger de 1-1 op het scorebord. Malinwa had moeite met een stug Roeselare, maar stapte wel met een voorsprong de kleedkamers binnen. Seth De Witte (42.) verschalkte doelman Biebauw een tweede keer.

Na de pauze bleef Roeselare zich kranig weren, tot Guy Dufour zijn tweede gele kaart kreeg en dus van het veld werd gestuurd. Mechelen was nadien baas, maar wrong vakkundig de kansen om. Vooral de gemiste mogelijkheid van Lukas Bijker, die alleen op Biebauw af mocht, brak de thuisploeg zuur op. Luttele minuten later kopte de pas ingevallen Thibaut Van Acker (86.) de gelijkmaker tegen de netten. Een Mechels slotoffensief leverde geen treffer meer op. Schoofs kwam er het dichtst bij, maar zijn schot werd van de lijn gekeerd.

Een week voor de cruciale topper op bezoek bij Beerschot Wilrijk loopt KV Mechelen tegen puntenverlies aan. Malinwa is met 18 punten uit acht duels wel leider in de tweede periode, maar kan zaterdag ingehaald worden door de Ratten (17 ptn). Die nemen het om 20u30 in eigen huis op tegen Westerlo. Roeselare is met 8 punten vijfde in de tweede periode.

Zaterdag opent rode lantaarn Tubeke om 17u00 de debatten tegen SK Lommel. Een dag later sluiten Union en OH Leuven de speeldag af in het Brusselse Dudenpark.