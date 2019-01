Koen Crucke als blonde vamp op hoge hakken, Johny Voners als zijn partner

Koen Crucke (66) als blonde vamp op hoge hakken, en Johny Voners (73) als zijn partner. Voor de Vlaamse versie van de spraakmakende musical La Cage aux Folles ondergaan ze een complete transformatie.

New York stond in rep en roer toen La Cage aux Folles er 35 jaar geleden in première ging, met een homokoppel in de hoofdrol. Maar het werd een groot succes, en het nummer I Am What I Am werd een wereldhit.

Dit najaar struikelen wellicht minder mensen over Albin (Koen Crucke) en Georges (Johny Voners), die een nachtclub uitbaten. Als travestiet Zaza is Albin de ster van de show. Maar de zoon van Georges wil trouwen, en de oerconservatieve schoonfamilie komt op bezoek. Plots wordt van de travestiet verwacht dat ze de keurige heer gaat spelen. “Een prachtige rol”, zegt Crucke. “En de situaties zijn zo herkenbaar. Mijn man Jan en ik adopteerden een zoon. Hij heeft ook eens het huis verlaten. Dat deed zo’n pijn. Gelukkig keerde hij terug. Ik ken die gevoelens, ver zal ik dus niet ­moeten zoeken om die rol in te vullen.”

Echte homo

“Zelf had ik niet gedacht dat ik ooit in La Cage aux Folles zou spelen”, zegt Voners. “Ik zing wel, maar ben zeker geen musical­acteur. Maar daarom is er een regisseur. Stany Crets zal me wel in goede banen leiden. Of me vervangen als ik er niets van bak. (lacht) En we spelen pas in ­oktober. Koen heeft ­negen maanden tijd om van mij een echte homo te maken.”

La Cage aux Folles, vanaf 16 oktober in Theater Elckerlyc. www.deepbridge.be