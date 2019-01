Erivelton ‘Eri’ Paulo da Silva is de nieuwe aanvalsleider van Heur-Tongeren. Zeggen dat de Braziliaanse Belg geen uitdagingen uit de weg gaat, is een understatement. Zijn grootste overwinning behaalde hij op zijn veertiende, toen hij leukemie overwon. Negen jaar later is de neef van Junior Edmilson (ex-STVV en ex-Standard) klaar voor zijn volgende huzarenstukje: rode lantaarn Heur-Tongeren naar veilige wateren loodsen.