Indrukwekkende video toont hoe zwaar de lange revalidatie van Christian Benteke was: “Mentaal en fysiek slopend”

Christian Benteke mocht afgelopen weekend na meer dan vier maanden blessureleed zijn rentree maken bij Crystal Palece. De club maakte een knap filmpje van zijn zware revalidatie die 18 weken duurde. “Het was een lange en moeilijke weg terug”, aldus de 28-jarige spits . “Mentaal en fysiek slopend. Maar ik ben terug, ik voel me scherp en ben er klaar voor! Bedankt aan de club en de fans om in mij te blijven geloven.”

Christian Benteke stond met een knieblessure sinds september aan de kant. Sinds begin januari trainde hij weer voluit mee bij Crystal Palace en zaterdag mocht hij voor het eerst weer invallen.

Dit jaar speelde Benteke nog maar vijf wedstrijden in de Premier League. Daarin kwam de 28-jarige spits niet tot scoren. Crystal Palace, met 22 punten veertiende in de Premier League, scoorde in 21 wedstrijden nog maar 19 doelpunten. Alleen Newcastle (15) en Huddersfield (13) doen minder goed.