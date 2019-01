Hoeselt -

Last van stress of een burn-out? Dan kan een natuurzorgboerderij misschien wel de oplossing zijn. Op zo'n boerderij kunnen mensen allerlei karweitjes doen gaande van paarden voederen tot het opruimen van het mest, en dat in de natuur. Het zorgt voor meer rust, minder prikkels en dus ook minder stress. In Limburg staat de eerste natuurzorgboerderij in Hoeselt.