Belgisch gerecht bevestigt dat diploma Congolese Tshisekedi vervalst is

Op vraag van het Congolese gerecht onderzocht de Belgische justitie het diploma van overwinnend presidentskandidaat Félix Tshisekedi. De conclusie is dat hij een vervalst attest gebruikte toen hij zich vorig jaar kandidaat stelde voor de verkiezingen. Dat schrijft VRT NWS. Eerder bevestigde de betrokken Brusselse hogeschool, L’Institut des Carrières Commerciales, al dat het attest vals was.

De Brusselse school ICC bevestigde eerder al aan La Libre Belgique dat het diploma dat Tshisekedi aan de school gehaald zou hebben, vervalst werd. Tshisekedi’s partij reageerde toen dat het document niet werd gebruikt bij zijn presidentskandidatuur, maar de VRT meldt het tegengestelde.

Die kandidatuur werd ondanks de schriftvervalsing dus wel toegelaten door de Congolese kiescommissie. Wie in Congo president wil worden, moet ofwel een bewijs van hogere studies kunnen voorleggen, ofwel vijf jaar professionele ervaring op het vlak van politiek, administratie of economie.

Hulp van België

Omdat de Congolese justitie twijfelde aan de authenticiteit van het diploma werd de hulp van de Belgische justitie ingeroepen. Het parket-generaal van het hof van beroep van Matete (Kinshasa) stuurde op 7 augustus een rechtshulpverzoek naar Brussel. Op 21 november was het onderzoek afgerond en maakte Buitenlandse Zaken de conclusies over aan de Congolese collega’s, ruim een maand voor de verkiezingen.

Woordvoerders van ministers van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en van Justitie Koen Geens bevestigden aan de VRT dat het Belgische gerecht zijn Congolese collega’s geholpen heeft.

President

De kiescommissie kondigde op 10 januari aan dat Tshisekedi de verkiezingen gewonnen had. De resultaten worden echter betwist, volgens The Financial Times’ haalde opposant Martin Fayulu bijna zestig procent van de stemmen binnen.