Wouter Raskin over visaschandaal N-VA: “Wie kritiek heeft, kijkt beter in eigen boezem”

Met zijn tweede plaats op de federale lijst in Limburg, is Wouter Raskin nu al zo goed als zeker dat hij verkozen geraakt. De Bilzenaar hoopt op een stevig resultaat van zijn partij zodat N-VA niet uit de boot kan vallen. Raskin kwam ook nog terug op het visaschandaal waarin voormalig staatssecretaris Theo Francken in het oog van de storm staat. Hij ontkent dat de partij de vlucht vooruit nam en uit de regering stapte omdat het wist dat het schandaal eraan zat te komen. Meer nog: Raskin gaat zelf in de aanval. “Wie kritiek heeft, kijkt beter in eigen boezem.”