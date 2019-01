Spaanse bond wuift klacht van Levante tegen Barcelona weg

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft de klacht afgewezen die Levante eerder op vrijdag had ingediend tegen FC Barcelona, zo maakte de Spaanse bond bekend voor de start van de loting voor de kwartfinales van de Copa del Rey.

Levante diende die klacht in omdat Barça volgens hen in de achtste finales van de Beker een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld. Het ging om verdediger Juan Brandariz, die volgens Levante bij de reserven van de Catalanen een schorsing had opgelopen waardoor hij niet voor het eerste elftal in actie mocht komen. Volgens Barcelona was er niets aan de hand en werden de reglementen nageleefd, de Spaanse bond volgde hen daarin. De competitieleider hoeft zo niet langer te vrezen voor de uitsluiting.

Vervolgens werd de loting voor de kwartfinales meteen gehouden. De heenwedstrijden worden op 23 januari gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Barça, dat de Copa del Rey de voorbije vier jaar telkens won, start met een bezoek aan FC Sevilla, terwijl Real Madrid Girona ontvangt. Espanyol speelt gastheer voor Betis en Valencia moet op bezoek bij Getafe.