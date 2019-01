Vriendinnetje van tienerpooier laat baby achter in ziekenhuis

Een 19-jarig meisje van wie de vriend vijf jaar cel riskeert omdat hij als tienerpooier actief zou zijn geweest, is in een Antwerps ziekenhuis bevallen van een baby en heeft het kindje daar achtergelaten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag. Het Antwerpse parket bevestigt dat het op de hoogte is gebracht van de zaak en volgt de situatie op.

De 18-jarige vriend van het meisje stond vorige woensdag nog terecht voor de Antwerpse strafrechter voor de verkrachting van een 17-jarig meisje en het prostitueren van zijn eigen liefje. Het koppel zou gebruik hebben gemaakt van een kamer in hotel Le Sud, dat inmiddels door burgemeester Bart De Wever (N-VA) tijdelijk gesloten is. Een uitspraak wordt verwacht op 29 januari.

Niemand zou echter geweten hebben dat de vriendin van de vermeende tienerpooier zwanger was. De avond na de behandeling van de rechtszaak meldde ze zich blijkbaar met hevige buikpijn in een Antwerps ziekenhuis, waar een spoedbevalling plaatsvond. Nadien ging de moeder ervandoor. Het kindje zou er erg aan toe zijn en minstens enkele weken in het ziekenhuis moeten blijven.

