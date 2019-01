Biatleet Michael Rösch neemt afscheid met negentiende plaats in aflossing

Met een negentiende plaats voor de Belgische aflossingsploeg in de 4x7,5km op de Wereldbekermanche biatlon in het Duitse Rupholding heeft Michael Rösch vrijdagnamiddag afscheid genomen van zijn sport.

Naast Rösch zaten Florent Claude, Thierry Langer en Tom Lahaye-Goffart in de Belgische ploeg, die na acht missers bij het schieten 4:32.6 moest toegeven op de winnaars uit Noorwegen. Zilver en brons gingen respectievelijk naar Duitsland en Frankrijk.

Na zijn laatste wedstrijd barstte de 35-jarige Rösch in tranen uit. “Ik heb echt tranen met tuiten gehuild”, bekende hij. Tijdens de wedstrijd werd hij bovendien aangemoedigd door 16.000 supporters. “Ik had me geen mooier afscheid kunnen inbeelden. Ik ben dankbaar, voor alles wat ik heb mogen meemaken.”

De tot Belg genaturaliseerde Duitser miste in zijn laatste wedstrijd geen enkele keer bij het schieten. “Er moet een god zijn die ervoor gezorgd heeft dat ik foutloos gebleven ben”, lachte hij. “Vanavond zal er een keer stevig gevierd worden en dan trakteer ik mijn lever wel wat”, knipoogde hij. “Dat mag ook wel eens. Ik heb jaren als een asceet geleefd.”

Voor Rösch is de cirkel nu rond. In Beieren pakte hij in 2006 zijn eerste Wereldbekerzege, nu is het tijd voor iets anders. Binnenkort wordt hij immers voor de eerste keer vader. “Nu verheug ik me op wat rust: met mijn vriendin op de sofa liggen en over haar buik wrijven.”