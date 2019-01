“Haat zaaien voor de centen”

HOUTHALEN-HELCHTERENHouthalenaar Maarten Schenk (42) heeft samen met Peter Burger van de Universiteit Leiden een Macedonisch netwerk blootgelegd dat op grote schaal nepnieuws produceerde. Het netwerk van vrienden en familieleden verspreidde geen fake news om politieke redenen, wel omdat er grof geld mee te verdienen is. “Dankzij Google-advertenties verdienen ze met hun nepnieuwsfabriek 1.000 tot 10.000 euro per maand, en dat is zeker in Macedonië een pak geld”, zegt Schenk.