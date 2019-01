Spectrumcollege campus Beringen al een week in de ban van X-mos

Beringen - Al de hele week liepen er op de campus in Beringen vreemd en grappig uitgedoste maar vooral goedgezinde leerlingen rond. Waarom? X-mos kwam eraan.

18 januari 2019, het stond al lang aangeduid in de agenda’s van de zesdejaars van het Spectrumcollege campus Beringen: Chrysostomus. De leerlingen waren al de hele week in opperbeste stemming met daarbij behorende feestkledij. Vanochtend trotseerden ze dan met z’n allen de vrieskou om aan de langverwachte dag te beginnen. De dag begon met een swingende ochtendfuif in het jeugdhuis van Beverlo. Daarna trokken de jongeren richting de campus in Beringen. Na een stevig ontbijt in de cafetaria van de campus trokken de leerlingen naar hun respectievelijke activiteiten: een show voor de leerlingen en leerkrachten, bowling, Jumpsquare,… ’s Middags frietjes eten om er in de namiddag opnieuw in te vliegen. Sommige leerlingen brachten nog een laatste keer een bezoekje aan hun oude gebouwen van het VTI. De dag wordt afgesloten met een spetterende fuif en misschien wel een heel weekend van feesten…